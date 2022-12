(Di lunedì 5 dicembre 2022) Milano diventa il centro del mondo per due settimane. Anzi il nucleo pulsante dell’umanità: dal 3 al 17 dicembre, nell’esclusivo spazio The Warehouse, in Via Settala 41, lafotografica “40of” di Mauro De Bettio trasporta i visitatori in un incredibile viaggio alla scoperta di popolazioni provenienti dagli angoli più remoti del pianeta. La“40 Season of” di Mauro De BettioUn progetto che, attraverso gli oltre 40 scatti dell’artista italiano, riesce a trasportare il pubblico nelle tribù più lontane, nei villaggi sconosciuti e nascosti della terra, ma anche in mezzo alle comunità di lavoratori, nelle ricorrenze tradizionali che scandiscono le stagioni dei popoli. Le immagini catturate per “40of” provengono dai in ...

Luce

Milano diventa il centro del mondo per due settimane. Anzi il nucleo pulsante dell'umanità: dal 3 al 17 dicembre, nell'esclusivo ...In Africa una cosa èall'alba e falsa a mezzogiorno e per questa cosa non si ha più rispetto ... Solo guardando l'alba dal mare sono riuscita a cogliere l'di questa vita, la gioia che ... La vera essenza delle persone impressa in uno scatto. La mostra "40 Seasons of Humanity" - Luce Regali di Natale per i ciclisti: idee regalo per gli appassionati di bici. Accessori e consigli per i regali di Natale 2022.Sanihelp.it – E’ l’eterno dilemma quando si avvina il Natale: pandoro o panettone Una cosa mette d’accordo: per il 62% degli italiani sono immancabili e insostituibili sulla tavola delle feste. È qua ...