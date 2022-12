La triste fine dei manifestanti in Iran | la decisione clamorosa delle autorità

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Le sentenze inflitte per proteste in, comprese le condanne a morte per impiccagione, saranno presto eseguite. Ad annunciarlo è stato il capo della Giustiziaiana, Gholam-Hossein Mohseni-Ejèi, secondo quanto riferisce oggi il portale di notizie Etemad, facendo notare che diverse sentenze sono state già confermate dalla Corte Suprema. Tra queste quelle dei dimostranti condannati per avere «condotto guerra contro Dio», reato punibile con la pena di morte. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, dall'inizioproteste in, a metà di settembre, sono state arrestate almeno 18mila persone. Non è chiaro però quante di queste siano state incriminate. Le accuse sono state in maggioranza per partecipazione a manifestazioni illegali, incitamento alla rivolta e messa in pericolo della sicurezza nazionale. A ...