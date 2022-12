La Stampa – Inchiesta Juventus | la Procura di Torino invia gli atti a Bergamo e Genova

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Le indagini sui conti dellapotrebbero allargarsi ad altri club. Secondo il quotidiano La, nel mirino ci sono Atalanta e Genoa, e ladistarebbe per trasmettere parte degliai colleghi di. Sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori, ad esempio, c’è l’operazione che ha portato il difensore argentino Romero dal Genoa alla Juve nel luglio 2019. Senza dimenticare l’affare Dejan Kulusevski (ora al Tottenham), pagato 35 milioni più 9 di bonus. Alcuni mesi più tardi il giovane Simone Muratore passò ai nerazzurri per 7 milioni. Su questo intreccio si sono accesi i fari della, che può ora trasmettere gli. SportFace.

... Aurelio De Laurentiis , ha rilasciato alcune dichiarazioni allaa margine della ... De Laurentiis ha parlato dell'sulle plusvalenze e gli stipendi della Juventus. "Non ne parlo. Ci ...... imprenditore della sanità, in conferenzanegò di aver chiesto alla Regione Lazio rimborsi per ricoveri mai effettuati nella sua clinica a Formia e negò anche che vi fosse un'sulla ...Si potrebbe allargare l'inchiesta che riguarda la Juventus. I pm di Torino potrebbero trasmettere gli atti ai colleghi di Bergamo e Genova per le operazioni di mercato finite al ...Atalanta e Genoa potrebbero essere i primi club a subire l'allargamento dell'inchiesta Prisma, al momento riguardante solo la Juventus. Come riportato da "La Stampa", infatti, i ...