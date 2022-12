La ShedirPharma Sorrento esce dalla crisi battendo Bari in 4 set

Leggi su seriea24

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Torna a vincere la, e lo fa con una prestazione sontuosa che spazza via le velleità di, terza forza del campionato costretta ad arrendersi in 4 set davanti alla forza dirompente dell’uragano biancoverde. Tre punti di platino, fondamentali per mettere alle spalle un periodo complicato (3 ko di fila) e ripartire con veemenza in vista delle ultime giornate del girone di andata. Con la complicità dei risultati provenienti dagli altri campi, la squadra guidata da coach Nicola Esposito sorpassa in un colpo solo Lecce, Sabaudia e Modica, raggiungendo Roma a quota 15 punti.Il PalAtigliana accoglie i grandi ex Michele Deserio (tra gli artefici della promozione in A3 del sodalizio costiero) e Paul Ferenciac (3 anni vissuti tutti d’un fiato con la ciliegina della Final Four Nazionale di Coppa Italia conquistata in B) ...