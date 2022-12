La Salernitana guarda in casa Napoli | i granata sognano il colpo in entrata

(Di lunedì 5 dicembre 2022) I giorni scorrono, il Mondiale pian piano si avvia verso le fasi finali e i tifosi italiani aspettano solo la ripresa della Serie A. Il 4 gennaio 2023 è la data segnata sul campionato, ilcapolista sfiderà l’Inter a San Siro in quello che si preannuncia un match scudetto. Ma gennaio è anche il mese della sessione invernale di calciomercato. La società partenopea ha le idee chiare: non si tocca nulla, la rosa resterà la stessa fino a fine anno. Calciomercato, lavuole Demme Il non fare nessun movimento sul mercato è una richiesta di mister Spalletti, sicuro di dover puntare su questi uomini per tentare di riportare lo scudetto adopo più di 30 anni di distanza dall’ultima volta. Eppure, c’è qualcuno che potrebbe voler cambiare aria per cercare più spazio altrove. Tra i ...

Commenta per primo Il sogno dellaper il centrocampo è Diego Demme, giocatore del Napoli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport che spiega come sia un'operazione molto complessa da portare a termine.Solito post, solito Ibra. Lui cheil campo dalla tribunetta vip e scrive una frase emblematica: "The calm before the storm". ...tornerà in campo dopo la pausa Mondiale contro la. ...StampaNella prossima settimana, probabilmente già nei primi giorni, ci sarà un vertice di mercato, voluto dal presidente Danilo Iervolino, per definire le strategie del mercato di gennaio della Salern ...Il patron granata Danilo Iervolino ha fissato un summit di mercato ad inizio settimana. Attende una relazione tecnica dal direttore sportivo Morgan De Sanctis per focalizzare l'attenzione ...