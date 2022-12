La prima settimana del neonato | dai primi giorni in ospedale al ritorno a casa

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ci siamo: dopo 40 settimane (o qualcosa in più o qualcosa in meno), la gravidanza è finita e il piccolo o la piccola è qui. E ora? Ladelè un momento incredibilmente intenso per tutta la famiglia ed è facile sentirsi travolti o sopraffatti. Ecco tutto quello che c’è da sapere per affrontarla al meglio. Iin: cosa succede? Soprattutto… si dorme! Nelle prime ore dopo il parto, fatti tutti gli esami di routine (spiegati in questa intervista dalla dottoressa Giulia Spina), è normale che il piccolo dorma molto. Se avete scelto uno una clinica che pratica il rooming in, lo farà vicino a voi, in caso contrario potete chiedere di farlo dormire nella nursery per recuperare un po’ di sonno e di forze. Subito dopo il ...