La nave Geo Barents | dell’ong Medici senza Frontiere | ha soccorso 74 persone migranti nel mar Mediterraneo

Un gommone stracolmo e senza alcuna certezza di arrivare a destinazione era partito ieri notte dalla Libia con su 74 migranti . In suo aiuto sono intervenuti i Medici Senza Frontiere dellaBarents , ripartita lo scorso 1 dicembre 2022 perché coinvolta nel braccio di ferro con il Governo per l'approdo a Catania. I migranti erano in mare da 15 ore Esausti dopo aver trascorso ...Primo salvataggio nel Mediterraneo della nuova missione dellaBarents di Medici senza frontiere: nel pomeriggio di oggi, 74 migranti - tra cui molte donne e minori - sono stati portati in salvo mentre si trovavano a bordo di un gommone sovraffollato e ...Intorno alle 17 di oggi i team di Medici senza frontiere a bordo della Geo Barents hanno effettuato il primo salvataggio della nuova missione: 74 persone (molte donne e minori). Sono partiti dalla Lib ...Primo salvataggio nel Mediterraneo della nuova missione della nave Geo Barents di Medici senza frontiere: nel pomeriggio di oggi, 74 migranti - tra cui molte donne e minori - sono stati portati in sal ...