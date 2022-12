La mossa segreta degli Usa contro l' Ucraina | il piano per tenere a bada Zelensky

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il Pentagono hamente modificato i sistemi missilistici avanzati inviati inper impedire che potessero essere usatiil territorio della Russia e così provocare un'escalation del conflitto. È quanto rivela il Wall Street Journal, riportando che da giugno ad oggi gli Stati Uniti hanno fornito a Kiev 20 High Mobility Artillery Rocket Systems i cosiddetti Himars, modificandoli in modo di non poter lanciare missili a lunga gittata. Insieme agli Himars, gli Usa hanno inviato ini Guided Multiple Launch Rocket System, Gmlrs, con una gittata di 50 miglia, circa 80 chilometri, che sono stati usati per colpire depositi di munizioni e centri di comando russi all'interno dell'. Nell'annunciare l'invio di questo tipo di armi lo scorso maggio, Joe Biden aveva detto che ...

Corriere dello Sport

... la contestazione più solidaai 12 imputati per i quali la procura di Torino ha chiesto il ... E l'intesa sul recupero nell'anno successivo doveva rimanere: 'La Juventus farà un comunicato ...Va subito chiarito che nessuna accusa è statanei confronti di queste società, né alcun ... Troppi attori per tenerela cosa. Anzi, proprio questo allargamento fa piuttosto pensare a ... Il consiglio di Bonucci a Kostic prima dell'angolo: la mossa segreta durante Juve-Inter Il Pentagono ha segretamente modificato i sistemi missilistici avanzati inviati in Ucraina per impedire che potessero essere usati contro il ...Gli Stati Uniti avrebbero "truccato" segretamente i missili a lungo raggio Himars donati all'Ucraina, per non permettere all'esercito di Zelensky di colpire il territorio russo e intensificare la ...