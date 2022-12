La lotta contro il tempo del Governo Meloni

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Si sarebbe tentati di credere che, alla fine, i componenti delsi siano fatti una ragione che, per approvare inutile il Bilancio, dovranno probabilmente rinunciare al veglione di fine anno. A ogni buon conto, quel termine potrà essere sforato al novantesimo minuto della partita, giusto prima che scatti il minuto successivo, evitando così il time out. La frase a effetto vuole accentuare la serietà del problema, cioè che l’appuntamento deve, il verbo è da leggere sottolineato, essere rispettato senza se e senza ma. La posta in gioco, il riassetto socioeconomico del Paese attuabile grazie al PNRR, è talmente alta da non poter essere, per ipotesi, messa a rischio. Questa volta senza enfasi, è corretto pensare che l’ Italia, nel caso contrario, farebbe un più che pericoloso salto nel buio. È ...