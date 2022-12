La Juventus ha chiesto lo spostamento dell' inchiesta da Torino a Milano per competenza

... Andrea Abodi, perché "esprimere ora un giudizio sarebbe intempestivo" , ma commentando quanto sta accadendo in casa bianconera aggiunge anche come la"probabilmente non rimarrà il solo club"...... sempre riportata dal quotidiano sportivo 'Rosa' di Milano che Cristiano Ronaldo hadi ...9 milioni di euro che, almeno secondo lui, ancora gli spettano per accordi presi con lasul ...ESORDIENTI 2011 - Ci sono anche Genoa, Parma, Piacenza, LR Vicenza, Virtus Entella e gli svizzeri del Lugano al torneo in programma sul campo di ...Anche Juventus e Roma avevano chiesto informazioni ai blancos per provare l’assalto al terzino destro: in Italia ha vissuto un’esperienza in prestito alla Fiorentina senza riscatto al termine della ...