La grande umanità di Antonino Mannino e la sua lotta a fianco dei più deboli

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Se n’è andato, all’età di 83 anni, pure(Nino). E i media, soprattutto locali, ne hanno subito qualificato la figura di primo piano nel Pci siciliano come storica. Con indubbia ragione, diciamolo apertamente, malgrado un diffuso malvezzo narrativo possa portare a dubitarne. L’arbitrario uso di definire così chi muore è infatti talmente generalizzato da rendere poco o nulla percepibile il significato di “memorabile” in quell’aggettivo, ormai ridotto a mero topos di genere necrologico. Ma, lo si accennava prima, Nino, detto anche Ninone per la notevole stazza, è da riguardarsi tra i nomi a pieno titolo storici della politica siciliana e, in generale, nazionale, forte d’un prestigio conquistato sul campo tra i vertici regionali del tramontato Partito comunista italiano. Un nome, il suo, già passato d’altra parte ...