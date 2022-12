La giornata nera di CR7 | da Torino no alle carte sui soldi della Juve | da Lisbona pollice verso dei tifosi portoghesi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Cristiano Ronaldo non avrà ledell’inchiesta sulle plusvalenzentus. Il campione portoghese le ha chieste ai pubblici ministeri di. Probabilmente perché intende muoversi per riscuotere i quasi 20 milioni di euro che ha concordato con l’ormai ex presidente Andrea Agnelli in alcune scritture private. Ma, fa sapere oggi Il Fatto Quotidiano, la procura gli ha risposto che «non ha titoli per riceverle». Gli inquirenti hanno trovato in un file excel nominato «Cr7llina.xlsx» la contabilità precisa degli stipendi dovuti al giocatore per la manovra stipendi 2019-2020 e quella 2020-2021 per un totale di 29.322.499,33 euro. A Ronaldo spetterebbero ancora 19,975 milioni netti. Ma ci sono anche le «side letter» che avrebbero fatto da garanzia del credito dei giocatori nei confronti ...

