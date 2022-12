Calciomercato.com

L'Inghilterra non fallisce l'appuntamento eai quarti di finale del Mondiale, dove sfidera' ladi Mbappe'. Parte meglio il Senegal con due occasioni da gol, poi segna l'1 - 0 Henderson e la partita cambia completamente: Kane fa 2 - ...Centrato il pass per il prossimo turno, ora la nazionale dei Tre Leoni se la dovrà vedere sabato alle 20 con i campioni in carica della. Gli inglesi provano subito a prendere in mano il ... La Francia vola, il Brasile senza ostacoli fino alla semifinale. E la Croazia rischia col Giappone La Francia vola ai quarti e lo fa grazie al suo calciatore di maggior talento, Kylian Mbappé. L'attaccante francese, che ha raggiunto Ronaldo per numero di gol ai Mondiali ( la classifica dei ...Gareth Southgate, CT dell'Inghilterra, con la vittoria per 3-0 sul Senegal vola ai quarti e trova la Francia di Deschamps ...