La Fifa apre un' inchiesta sugli incidenti di Serbia-Svizzera

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ore 17,30 - Nel mirino calciatori e tifosi serbi per cattiva condotta in campo e cori discriminatori dalle tribune La commissione disciplinare dellaha annunciato l'apertura di un'indagine nei confronti della Federazione dellae dei suoi tifosi dopo gliverificatisi nel corso della partita di venerdì scorso contro la(ultima gara del girone eliminatorio). L'si concentrerà su possibili violazioni degli articoli 12 (cattiva condotta di giocatori e dirigenti), 13 (discriminazione) e 16 (ordine e sicurezza durante le partite) del Codice Disciplinare

Calciomercato.com

Nervi sempre molto tesi quando le due nazionali si affrontano e anche in questo casosta verificando se ci sono state violazioni al codice disciplinare da parte di giocatori e dirigenti e ha ...Occupa attualmente la quinta posizione della graduatoria mondiale della. Il Senegal si é ... messa male la difesa del Senegal che sicentralmentee e favorendo lo scambio con Foden e tutto ... UFFICIALE: la Fifa apre un'indagine su quattro giocatori dell'Uruguay Uruguay, la FIFA apre un'indagine su quattro giocatori: il comunicato Dopo l'eliminazione per mano del Ghana e della differenza reti favorevole alla Corea del Sud, alcuni di giocatoro dell'Uruguay han ...Quattro giocatori uruguaiani sono stati accusati di comportamento offensivo dalla Fifa per aver inseguito l'arbitro dopo essere stati eliminati dalla ...