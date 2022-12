La Ferilli fa impazzire i fan | la foto allo specchio e sotto | incredibile a 58 anni | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Sabrina, per lei il tempo si è fermato. L'attrice romana su Instagram delizia i suoi fan con selfie eche mostrano il suo corpo a 58ancora come lo abbiamo conosciuto nei suoi esordi nel cinema da giovanissima. Le sue curve non hanno subito l'effetto del logorio deglie così sui social appare anche un selfie con un vedo-non vedo che ha mandato i suoi fan in tilt. L'attrice indossa un semplice maglia e nella parte inferiore si vedono le gambe chelineano la sensualità della. E come sempre non sono mancati gli apprezzamenti per l'attrice da parte dei suoi fan. "Il tuo riflesso è il più bello del mondo“, ha infatti scritto uno di loro. E ancora: “Riflessi belli, perché tu sei bella di tuo”, “Sei una meraviglia”, “Le curve più belle”. Insomma la ...