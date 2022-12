La corsa della Blu Basket si ferma ad Agrigento | primo ko con coach Finelli in panchina

(Di lunedì 5 dicembre 2022) LaBlusiad, complice una serata no al tiro dalla lunga distanza (1/22 da tre). I biancoblù riescono a stare in partita fino all’intervallo, poi cedono alla maggior freschezza atleticaMoncada che chiude 67-54 sul proprio parquet. Perè ilstop sulladi Treviglio. Bruttini è a casa (influenzato) e lo starting five diè tutto italiano: partono Maspero e Cerella, con Marini, Sacchetti e Lombardi da “cinque”. Ilcanestrogara è di Marini, marisponde con Marfo e Francis, costringendo il tecnico trevigliese altime-out: 11-4 (5?). ...

