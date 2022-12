La Cintura di Orione | cos’è e come vederla

Leggi su screenworld

(Di lunedì 5 dicembre 2022)è una delle costellazioni più conosciute del cielo notturno. Le sue dimensioni e la luminosità delle sue stelle la rendono difficile da non notare, e la sua visibilità nei diversi mesi dell’anno, in special modo in questo periodo, l’ha resa un orologio celeste per molte civiltà. Parte del fascino di questa costellazione è poi data dalla sua particolare “forma” laddove è costituita da tre stelle luminose: Mintaka, Alnilam e Alnitak. Tutte e tre formano la celebredi. Le tre stelle principali delladisono stelle calde, grandi ed estremamente luminose. Ad ogni modo per essere precisi non sono esattamente tre stelle. Mintaka, la più luminosa della costellazione, è in realtà un sistema di stelle multiple. Visivamente, è la stella più occidentale della ...