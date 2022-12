Globalist.it

I nuovi allentamenti alla linea di zero Covid del governo cinese e la possibilità di un declassamento della malattia nelle prossime settimane spingono al rialzo i mercati cinesi e lasciano presagire a ...Una battaglia che non si ferma e non si, una vera e propria battaglia d'amore divenuta il ... Alan e Larry arrivano dall'Olanda, da genitori che sono addirittura nati in cattività in, ... La Cina si arrende e guarda avanti: allentata la linea zero-Covid Dopo le proteste dei giorni scorsi, molte località hanno abolito lockdown ritenuti non necessari e rilassato la frequenza dei tamponi ...Il 29 novembre, alla conferenza stampa bisettimanale delle 15:00, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian non sapeva cosa dire del blocco e delle proteste in molte città. Molto prob ...