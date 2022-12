La capsule Stella McCartney è un messaggio ribelle e pacifista dell’artista Yoshimoto Nara

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Life&People.it Prosegue la collaborazione fra la stilistae l’artista giapponese Yoshitomocon unaunisex ricca di significato. Dopo l’esperimento di due anni fa che ha ottenuto il sold-out della collezione, in pochi giorni, i due creativi si incontrano per un secondo e nuovo progetto dedicato alla Primavera/Estate 2023 presentata al Centro Pompidou durante la Paris Fashion Week. Entrambi impegnati attivamente nella salvaguardia del pianeta, amanti dell’estetica e accomunati da un immenso amore per gli animali,mettono in luce messaggi significativi per le nuove generazioni che sentono la necessità di un cambiamento. Mix di arte e moda,tocca le corde della ...

FashionNetwork.com IT

Per lanciare laMcCartney ha voluto una sequenza di scatti realizzati a Harajuku e Shibuya, luoghi iconici per la cultura giovanile di Tokyo, dove i talenti Aoi Yamada, Lucia Karikomi,...LaMcCartney x B&B Italia introduce inoltre un'innovazione sostenibile senza precedenti, sviluppata in esclusiva dal Centro Ricerche & Sviluppo di B&B Italia. Il rivestimento è infatti ... Stella McCartney firma una capsule per B&B Italia La collezione di tre pezzi, lanciata in occasione dell'Art Basel di Miami Beach, ufficializza la prima collaborazione nel settore dell’arredamento della britannica pioniera della responsabilità ambien ...Stella McCartney e l'artista giapponese Yoshitomo Nara si incontrano ancora una volta per la primavera/estate 2023, evolvendo la loro collaborazione sold-out di due anni fa attraverso una seconda caps ...