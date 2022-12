Kudus brilla ai Mondiali | ci pensa una big | il prezzo si impenna

... chepiù in difesa che in attacco. Fulvio - Però il Giappone non lo abbandonerei così, ai ... Nell'altra partita vedo bene il Ghana, e voglio seguire con attenzione particolare, che è in ...1 Dire che fra le Black Stars ci sia una stella chepiù delle altre potrebbe sembrare un ossimoro, ma la doppietta segnata da Mohamedcontro la Corea del Sud che ha rilanciato il percorso del Ghana ai Mondiali di Qatar 2022 ha acceso ancor ...Dire che fra le Black Stars ci sia una stella che brilla più delle altre potrebbe sembrare un ossimoro, ma la doppietta segnata da Mohamed Kudus contro la Corea del Sud che ha rilanciato il percorso L ...Le Black Stars hanno conquistato tre punti vitali in una sfida a suon di gol. Tutto è ancora aperto nel Gruppo H della Coppa del Mondo in Qatar.