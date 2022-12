Juve | la procura indaga sull'affare Locatelli Paratici a Carnevali | 'Qual è il valore aggiunto della nostra relazione?'

Così il ministro per lo Sport e per i giovani Andrea Abodi commenta gli ultimi risvolti dell'inchiesta delladi Torino, che ha travolto il club bianconero. Il ministro non parla solo di, ...'Se le accuse delladi Torino nei confronti della Juventus e dei suoi dirigenti dovessero risultare fondate, non si capisce come gli scudetti conquistati dallanegli anni 2018, 2019 e ...La procura di Torino, nel documento in cui a giugno chiese al ... Parola di Marco Storari, dirigente Juve, (non indagato) descritto dagli inquirenti come persona di fiducia di Agnelli: «Adesso - dice ...La Procura continua le indagini nell'inchiesta Prisma: oltre la Juventus, sotto osservazione finisce l'operato di ulteriori dirigenze ...