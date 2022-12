Juve | intercettato Arrivabene | 'Lì sono tutti esperti a fare i trucchetti' I PM | Elkann e Agnelli sapevano

...del centrocampista è richiamata nella richiesta di misure cautelari per i dirigenti. La ... E a tal proposito cita una frase di Cherubini, che,il 16 agosto 2021, indica la necessità di ...(Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Arrivabene: "Nellaormai son diventati tutti esperti a fare i trucchetti" Tutti sapevano, nella Juventus, del ricorso alle plusvalenze sfrenate per ...Arrivabene intercettato: «Nella Juve ormai son diventati tutti esperti a fare i trucchetti» Tutti sapevano, nella Juventus, del ricorso alle plusvalenze sfrenate per “sanare” i bilanci. I pm ne sono ...L’inchiesta a cui è sottoposto il club bianconero manderebbe in crisi un numero abbastanza ampio di altre società, che sono massicciamente ricorse alle plusvalenze per sistemare i conti o che si muovo ...