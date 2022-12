John Wick 4 | ecco il poster ufficiale del film

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Gettiamo un primo sguardo a4, che si presenta con ilin vista della sua uscita nel marzo 2023 Arriverà il 24 marzo 2023 il quarto, attesissimo, capitolo di, la saga con Keanu Reeves che oggi, in attesa di nuove immagini ufficiali dal set, si mostra col. Manca ancora moltissimo all’uscita del, ma l’hype è già alle stelle e i fan non vedono l’ora di scoprire nuovi dettagli sulla pellicola. Iloffre un primo piano di Keanu Reeves, uno scatto iconico per i fan della saga che incendia ancora di più le aspettative per il quarto capitolo di. His time is up. #4 – in ...