J-Ax aveva detto “mai a Sanremo” | ecco perché ha cambiato idea

"Ricordo che michiamato per dirmi di rimanere come sono, che quando arrivavo io la tv ... Amadeus hache vuole invitare a Sanremo la Kalush Orchestra, il gruppo ucraino che ha vinto quest'...... Beatrice Quinta ha manifestato il dispiacere per il dietro front di Rkomi , spiegando che leidato un altro senso alle sue parole. "Ha'sta cosa della gag che mi ha fatto stranire", ha ...L'avevamo detto o no che i Mondiali non sono Mondiali senza sorprese. Ebbene sì, anche questo Mondiale ci ha riservato uno show del tutto inaspettato. L'Arabia Saudita che batte l'Argentina, l'Iran ...Yevgeny Prigozhin reagisce così al video dell'assassinio di un ex mercenario che ha cambiato schieramento a settembre per sostenere l'Ucraina ...