Ivandoe | Cartoon Network celebra i 30 anni di attività con l' uscita della serie in Prima Tv assoluta

(Di lunedì 5 dicembre 2022), il canale dellediventate cult dell'animazione come Adventure Time e Lo Straordinario Mondo di Gumball,i 30dicon l'di. Per festeggiare i 30dalla nascita di(607 di Sky), approda in esclusivaTV sul canale la nuova, attesissimacomedy prodotta dagli Hanna- Barbera Studios Europe:. L'appuntamento è per il 5 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.40. Lo show - tratto dagli shorts The Heroic Quest of the Valiant Prince- segue le avventure di un giovane cervo reale durante il viaggio più importantesua ...

