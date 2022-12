Italia campione del mondo nell’82 | francobollo per celebrare Paolo Rossi e compagni

... - The Labyrinth: la novità 2023 basata sulla popolare serie cinematografica Jumanji,di ...di LEGOLAND - l'area interamente tematizzata che riproduce in scala i monumenti più belli d'...Il 63,3% del, infatti, ha dichiarato di dover uscire dalla propria regione per effettuare le cure necessarie o anche solo per delle semplici visite di routine, mentre il 79,6% ha messo in ...ROMA – Mentre a Doha si gioca la fase finale del mondiale senza l’Italia, Poste Italiane esaltano il trionfo degli Azzurri del 1982 in Spagna. Grande artefice Paolo Rossi. Esce infatti oggi, 5 ...I campioni del mondo e d'Europa allenati da Ferdinando De Giorgi esordiranno nella prossima rassegna continentale il 28 agosto al Foro Italico di Roma contro il Belgio. (ANSA) ...