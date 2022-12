Italcementi | caro bollette | bonus fino a 1 000 euro per tutti i dipendenti

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Bergamo. Unstraordinario aiper fare fronte al: questa la scelta di, che ha deciso di erogare il contributo insieme alla tredicesima mensilità. “Si sta concludendo un anno segnato da continue tensioni interne e internazionali, durante il qualesiamo stati e siamo tutt’ora chiamati ad affrontare sfide impegnative”, spiega in una lettera ail’amministratore delegato di, Roberto Callieri. “Mi riferisco, in particolare, alla corsa dei costi energetici, alle incertezze del contesto internazionale, alla speranza quasi del tutto svanita di una forte ripresa dopo la pandemia, i cui effetti e impatti, peraltro, stiamo registrando anche nell’anno in corso – prosegue Callieri -. Inflazione e ...

