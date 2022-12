Ita Airways | al via il nuovo piano di assunzioni 2023

(Di lunedì 5 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Itainveste sulle persone e lo fa con undiprevisto per ilche comporterà l’entrata in azienda dipersonale navigante, sia di nuovi piloti che di nuovi assistenti di volo. La Compagnia di bandiera, spiega una nota, ha pianificato un massicciodi recruitment in collaborazione con la società CVing, specializzata in progetti e servizi digItali legati al mondo HR.Itae CVing saranno insieme per ricercare nuovi professionisti del settore naviganti in due giornate di recruiting, che si terranno: 14 dicembre a Roma presso TH Roma Carpegna Palace, Via Aurelia, 481, 00165 Roma 16 dicembre a Milano presso Crowne Plaza Milan Linate, Via K.Adenauer, 3, 20097 San Donato Milanese ...

