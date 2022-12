ITA Airways | al via il nuovo piano assunzioni 2023 Due giornate di recruiting per selezionare il personale di volo

investe sulle persone e lo fa con un nuovo piano di assunzioni previsto per il 2023 che comporterà l'entrata in azienda di nuovo personale navigante, sia di nuovi piloti che di nuovi ...investe sulle persone e lo fa con un nuovo piano di assunzioni previsto per il 2023 che comportera' l'entrata in azienda di nuovo personale navigante, sia di nuovi piloti che di nuovi ...ITA Airways investe sulle persone e lo fa con un nuovo piano di assunzioni previsto per il 2023 che comporterà l’entrata in azienda di nuovo personale navigante, sia di nuovi piloti ...Ita Airways ha dato il via libera al piano di assunzioni 2023 per l'ingresso di oltre 1.200 nuove risorse, nelle posizioni di assistenti di volo, aspiranti e certificati, piloti e comandanti. Il piano ...