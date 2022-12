Iscrizioni scuole medie | possibile optare per i nuovi percorsi a indirizzo musicale Esiti prova orientativo-attitudinale entro il 30 gennaio Indicazioni

Ad avvisare le famiglie è la rete internazionale di'Globeducate', di cui la Southlands International School fa parte. Sul territorio non ci sono alternative possibili, il calo di...Anche quest'anno le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime dellestatali primarie e secondarie di primo e secondo grado. Leonline riguarderanno anche i percorsi ...Anche quest’anno le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le iscrizioni online riguarderanno anche i percorsi ...SOS Geografia e A.I.I.G Liguria e Toscana informano tutte le scuole secondarie (di primo e secondo grado) che si sono aperte le iscrizioni ai Campionati italiani della Geografia 2023. I giochi si ...