Ischia | per la frana del 2009 tutti i reati prescritti

(Di lunedì 5 dicembre 2022) In primo grado l’allora sindaco Vincenzo D'Ambrosio fu condannato a quattro anni di reclusione per omicidio colposo

Questo sara' oggetto di un piano al quale stiamo gia' lavorando insieme alla regione Campania', lo ha detto a Radio 24, nel programma 24 mattino, il commissariola protezione civile ad, ...Dalla tragedia una lezioneil futuro. "potrebbe essere l'esempio concreto. Il soddisfacimento del fabbisogno abitativo, attraverso il programma di edilizia residenziale, mette fuori ...Per non ripetere altri drammi come quello di Ischia, l’ultima cosa che dobbiamo fare è continuare a costruire. Invece i dati ufficiali ci dicono che nel 2021 abbiamo raggiunto il picco di ...In particolare, il testo è finalizzato ad istituire un fondo per il ristoro delle aziende agricole danneggiate dagli eventi atmosferici calamitosi verificatisi nell’isola d’Ischia nel novembre 2022 e ...