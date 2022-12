Ischia | il commissario Giovanni Legnini | «Molti edifici inagibili da delocalizzare»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) «C'è un numero abbastanza elevato diche va ricostruito o delocalizzato, non ricostruito in sito per ragioni di sicurezza idrogeologica e sismica. Va però...

Frana a: riaprono le scuole AdnKronos fa sapere che nella giornata di mercoledì 7 apriranno ... Ilstraordinario del Comune Simonetta Calcaterra ha spiegato: 'Le scuole di ...... se saranno di Stato si terranno nel palazzetto dello sport Taglialatela ad, ma si attende l'... La decisione è stata resa nota dalprefettizio del Comune Simonetta Calcaterra.“C’è un numero abbastanza elevato di edifici inagibili che va ricostruito o delocalizzato, non ricostruito in sito per ragioni di sicurezza idrogeologica e sismica. Va però garantito ai cittadini il d ...Frana a Ischia: riaprono le scuole, ma non a Casamicciola dove ci sarebbe un problema non legato alle strutture che ha illustrato la Calcaterra ...