Investe una ragazza sul Raccordo | la uccide e scappa | fermato camionista

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Alessia Sbal era scesa dalla sua auto, una Fiat Panda, ferma probabilmente a causa di un guasto sulla corsia di emergenza sulAnulare, sulla corsia interna poco prima dello svincolo di Boccea. Ed è stato in quel momento che un camion è passato e l’ha presa in pieno, travolgendola al punto di renderla irriconoscibile. Poi ha proseguito la sua corsa, come se niente fosse. “Non mi sono accorto di nulla” Nel momento dell’incidente stava piovendo a dirotto e la visibilità sul GrandeAnulare era ridotta. Alessia, estetista, stava controllando qualcosa alla sua vettura, all’altezza del chilometro 2,600. L’autista del camion non l’ha vista, complice la pioggia. L’ha investita, passandole soprandola sul colpo. Ed è andato via, proseguendo la sua corsa senza prestare soccorso. “Non mi sono accorto di nulla”, ha detto ...

