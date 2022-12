Inter | ufficiale il nuovo sponsor per l’allenamento

(Di lunedì 5 dicembre 2022) L’ha comunicato ufficialmente di aver raggiunto un accordo per unper gli allenamenti a Malta Di seguito il comunicatodell’sulper le maglia d’allenamento del ritiro di Malta. COMUNICATO – «Una sorta di mini-ritiro invernale è quello che attende i nerazzurri dopo le settimane di vacanza concessi dal mister Simone Inzaghi. La squadra volerà a Malta per preparasi al meglio in vista della ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio, dove l’si appresta ad affrontare la capolista Napoli. Dal 4 al 9 dicembre, la squadra nerazzurra sarà impegnata in due amichevoli sull’isola: la prima contro lo Gzira United, attualmente terzo nel campionato maltese, e la seconda con il Red Bull Salisburgo, ...

TUTTO mercato WEB

L'ha comunicato ufficialmente di aver raggiunto un accordo per un nuovo sponsor per gli allenamenti a Malta Di seguito il comunicatodell'sul nuovo sponsor per le maglia d'allenamento del ritiro di Malta. COMUNICATO - "Una sorta di mini - ritiro invernale è quello che attende i nerazzurri dopo le settimane di ..." L'non mi ha chiamato. Il ragazzo si trova molto bene al Bayer. Tutti parlano di lui, si parla con molta gente ma non c'è nessuna offerta", ha detto l'agente. Anche oggi grande ... UFFICIALE: Erkin lascia il Karagumruk. L'ex Inter ha risolto con la squadra di Pirlo Roma, 5 dic. – Infortunio Singo, c’è il comunicato ufficiale. Guai in arrivo per Ivan Juric. Il club granata è al lavoro al Filadelfia in vista della ripresa del campionato di Serie A. Tutti presenti ...Calciomercato Roma, il futuro del big è ancora tutto da scrivere. La rivelazione a TVPLAY_CMIT fornisce ulteriori dettagli in merito.