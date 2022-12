Calciomercato.com

Adesso aspetto che Romelu torni più forte di prima e riprendere in mano l'. 'I grandi non piangono mai. Devi essere più fortevolte me l'hai detto. Il numero di lacrime che io ricevo non ...A "1 Football Club", su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Mandorlini, ex calciatore dell'ed attuale allenatore. Pensieri sul calo di Lukaku "Dispiace a tutti, ha avuto delle palle ...... Inter, quante delusioni in questo Mondiale. Per fortuna c'è Dumfries a portare avanti una tradizione plusvalenze), studiate al fine di “alleggerire” i bilanci e al fine di consentire la permanenza “sul mercato” di Juventus senza la perdita dei “pezzi pregiati”, è quanto riportano i pm nell'inchiesta.L'Inter vuole rinnovare il contratto di un giocatore tuttavia la fumata bianca non è ancora all'orizzonte. Serve un sacrificio da parte sua.