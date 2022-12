Inter Gzira United in streaming gratis? Guarda il match in diretta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vederein. I nerazzurri di Simone Inzaghi tornano in campo a distanza di tre settimane dall’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta. I calciatori e il mister si sono trasferiti a Malta per un breve ritiro nel quale si preparerà la seconda L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Formazioni ufficialiUnited -UNITED (3 - 4 - 3) : Zarkov; Dias, Mentz, Riascos; Scerri, Cosic, Tabone, Pisani; Jefferson, Kolega, Maxuell. All .: Darren Abdilla. (In attesa)...Le formazioni ufficiali di, primo test amichevole del ritiro di Malta. Fischio d'inizio alle 18:00 di lunedì 5 dicembre. Senza i nazionali impegnati in Qatar oltre a Darmian e D'Ambrosio, Inzaghi cerca buone ...Formazioni ufficiali Inter-Gzira: amichevole 2022. Le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco ...Il sito PassioneInter.com di titolarità di Kialvo OÜ con sede in Lõõtsa tn 5-11, 11415 Tallinn (Estonia) - VAT: EE102265251, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabil ...