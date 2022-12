Inter-Gzira United | data | orario e diretta tv amichevole a Malta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) L’torna in campo. I ragazzi di Simone Inzaghi si sono trasferiti aper un mini ritiro nel quale si preparerà la seconda parte di stagione che si aprirà il prossimo 4 di gennaio con il big match contro il Napoli. Skriniar e compagni affronteranno due amichevoli a, la prima contro lo: una società calcistica maltese che milita nel massimo campionato locale. La partita si giocherà lunedì 5 dicembre con fischio d’inizio fissato per le ore 18:00.tv dell’sulla pagina Facebook del club. Due giorni dopo questa, mercoledì 7 dicembre, i nerazzurri affronteranno il Salisburgo per la seconda e ultimadi questa tournée maltese. SportFace.

L'scende subito in campo per il primo incontro amichevole previsto dal ritiro a Malta contro la squadra locale delUnited, che milita nel massimo campionato maltese, nello stadio Tony ...Commenta per primo La prima amichevole del mini ritiro dell'a Malta contro loUnited non è visibile in chiaro . I ragazzi di Inzaghi si possono vedere soltanto su Facebook Live , pagando una piccola somma per accedere alla diretta . Naturalmente ...41' - ANCORA UN GOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEER! A calare il poker ci pensa Gosens, che lanciato in porta da un passaggio filtrante filtrante a tu per tu con Zarkov ...32' - GOL DEL GZIRA UNITED. Erroraccio di Bellanova che regala il pallone a De Assis: destro a giro del brasiliano su cui si distende in corner Handanovic. Sugli sviluppi del ...