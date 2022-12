Calciomercato.com

Franck Kessie ©LaPresseIn Serie A sulle sue tracce è sempre moltol'più della Juventus, mentre non ci sono conferme in merito ad un'avventura bis dell'ivoriano al Milan. Oltre al ...Ansia no, ma un'osservazione della situazione. Il rinnovo di Chris Smalling è uno degli argomenti caldi in ... Come in casa, dove sta montando l'idra di ripetere un'operazione Mkhitaryan , ... Inter attenta: pericolo dalla Premier League per Robinson Una di queste è l’Inter, sempre attenta a cogliere le eventuali occasioni che il mercato può presentare. Uno dei reparti più delicati e doveroso d’attenzione per i nerazzurri è la difesa. Al netto di ...Inter al centro del mercato, sempre di più e in maniera sempre più importante. E' ovvio e palese: i calciatori presenti nella rosa nerazzurra piacciono a molti e allo stesso tempo Beppe Marotta è senz ...