Innovazione tecnologica dell’auto ed evoluzione del costo del sinistro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Lozza Spa ha organizzato in collaborazione con Quattroruote Professional un seminario specialistico dedicato alle imprese assicurative che operano in Italia nel ramo danni RC auto. L’evento si è svolto all’interno del laboratorio di riparazione della Lozza Spa di Zanica ed ha affrontato temi legati all’e aldel, con la partecipazione dei partner BASF, Metafora e Nuova Sia. Presentato anche il tempario Moto di Quattroruote Professional insieme a Yamaha Italia. Un evento unico nel suo genere per contenuti, spunti di riflessione e la partecipazione dei Direttori sinistri e dei responsabili fiduciari delle più importanti imprese assicurative. Si potrebbe riassumere così il 1° Insurance Meeting che si è svolto mercoledì 30 novembre presso il Centro Lozza Spa a Zanica. Titolo ...