Influenza | è boom di casi Covid | contagi stabili | per Gimbe i dati sottostimati del 50%

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il picco dell'è previsto per gennaio. In anticipo però, il nuovo virus arrivato dall'Australia, il peggiore da cinque anni a questa parte, sta mettendo a letto milioni di italiani, ...

... per cui sono risultate compromesse le iniziative di prevenzione, soprattutto in ambito oncologico" - Il picco dell'è previsto per gennaio. In anticipo però, il nuovo virus arrivato dall'...ARTICOLO PRECEDENTE, èa Roma: pediatri sotto assalto ARTICOLO SUCCESSIVO Manovra, Bankitalia avverte: 'Decisioni sul contante in contrasto con il Pnrr' Ultime notizie Attualità ...Il timore di dover stare a letto con la febbre nella stagione invernale, soprattutto se si pensa già alle prossime feste natalizie, è ormai prevalente ovunque.Dopo il covid-19 è arrivata anche l’influenza australiana. Si parte con qualche doloretto, uno starnuto e poi ecco che arrivano i sintomi più pesanti. Non di rado si pensa di avere il covid-19 e ...