Influenza australiana | l' epidemiologo | ' Aumento casi? Raccomanderei mascherina sui mezzi'

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Massimo Ciccozzi: 'La preoccupazione deve essere per l'effetto sugli ospedali. Non devono essere intasati dall''. In Francia non è escluso il ritorno dell'obbligo del dispositivo di ...

Massimo Ciccozzi: 'La preoccupazione deve essere per l'effetto sugli ospedali. Non devono essere intasati dall''. In Francia non è escluso il ritorno dell'obbligo del dispositivo di ...Leggi Anche, i sintomi e come curarsi. Bassetti: 'È tornata peggio di come ci aveva lasciato' I nuovi casi di Covid - 19 sono rimasti sostanzialmente stabili nella settimana fra ...Massimo Ciccozzi: "La preoccupazione deve essere per l'effetto sugli ospedali. Non devono essere intasati dall'influenza". In Francia non è escluso il ritorno dell'obbligo del dispositivo di protezion ...(Adnkronos) - "C'è un aumento degli accessi ai pronto soccorso legati all'influenza" australiana. "Un momento che tradizionalmente ci aspettiamo più in là, ma è un'ondata in anticipo e temiamo durerà ...