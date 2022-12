Influenza australiana | “crescono accessi in pronto soccorso | preoccupati”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – “C’è un aumento degliailegati all’. “Un momento che tradizionalmente ci aspettiamo più in là, ma è un’ondata in anticipo e temiamo durerà almeno un paio di mesi visto anche quello che è accaduto in Australia. Il vero problema è che questa tipologia di casi si porta dietro altri virus parali e sovrapposizioni batteriche che nei più anziani possono essere pericolose”. Così all’Adnkronos Salute Fabio De Iaco, presidente della Simeu, Società italiana di medicina dell’emergenza-urgenza, facendo il punto della situazione. La Simeu lo scorso 17 novembre ha promosso un flash mob sotto al ministero della Salute, con stetoscopio e mascherina dell’ossigeno sul viso per lanciare l’allarme sulla ‘mancanza di respiro’ per i ...

