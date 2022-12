Indonesia | carcere a chi tradisce moglie o marito

(Di lunedì 5 dicembre 2022)L'fa un nuovo passo indietro rispetto alla libertà di pensiero. E in linea con le decisioni assunteb negli ultimi anni sta per varare un nuovo Codice penale, che dovrà essere approvato a breve dal Parlamento, nel quale chi farà sesso fuori dal matrimonio verrà punito con una pena fino a un anno di. Nello stesso pacchetto di “riforme legislative”, verrà anche vietato di insultare il presidente o le istituzioni statali e di esprimere opinioni contrarie all'ideologia dello statono e sarà vietata anche la convivenza prima del matrimonio. Secondo l'ultima bozza del 24 novembre 2022, il sesso al di fuori del matrimonio, che può essere denunciato solo dai parenti stretti, comporta una pena detentiva massima di un anno. Insultare il presidente, un'accusa che può essere denunciata solo dal ...

Giacarta - Il parlamento indonesiano ha intenzione di approvare una legge che vieti il sesso fuori dal matrimonio. Pena Fino a un anno di prigione. La Bbc scrive che secondo Bambang Wuyanto, uno dei ...Il nuovo codice penale dell', che dovrà essere approvato dal parlamento il 15 dicembre, non solo bandisce qualsiasi ...dal matrimonio potrebbe comportare una pena fino a un anno di, ...Il nuovo codice penale dell’Indonesia, che dovrà essere approvato dal parlamento ... Il sesso fuori dal matrimonio potrebbe comportare una pena fino a un anno di carcere, mentre alle coppie non ...Insultare il presidente Joko Widodo potrà costare fino a 3 anni di carcere. Nuove norme anche per gli stranieri ... “Leggi come queste non sono nuove in Indonesia. Di solito muoiono sul nascere, però ...