Inchiesta Juventus | quando può arrivare la penalizzazione?

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Con l’che sta colpendo laè possibile anche una, mapuò arrivate la stangata? Con l’che sta colpendo laè possibile anche una, mapuò arrivate la stangata? La giustizia sportiva è molto più veloce di quella ordinaria e la sanzione per questo motivo potrebbeentro la fine della stagione in corso. Il condizionale è d’obbligo visto che la sanzione possono essere variabili a carico della. Intanto c’è da capire se ci sarà il processo e oltre a questo anche quanto possa essere la gravità della situazione per poter applicare la giusta sanzione. Il secondo grado di giudizio arriverà a fine campionato e dunque gli eventuali punti ...

Il tema è quello dell'su plusvalenze e stipendi della. Per Grassani il rischio che corre il club bianconero va oltre una semplice ammenda o una modesta penalizzazione. La Juve ...Il coperchio è stato rovesciato e dalla pentola delle mosse dellaemergono ogni giorno tante novità sull'per le plusvalenze fittizie, i falsi in bilancio e le manovre per non dichiarare gli stipendi versati. Le ultime novità sono relative proprio ...La Vecchia Signora si trova attaccata da più parti, anche CR7 sta creando problemi, tuttavia Elkann si sta organizzando adeguatamente ...Nelle intercettazioni dell’inchiesta sulla Juventus, emerge la chiara consapevolezza da parte dei dirigenti bianconeri di aver messo in atto ...