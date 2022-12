Inchiesta Juventus | l’avvocato Grassani | “Scenario preoccupante | rischia la retrocessione”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Lalaper l’sulle plusvalenze Lalain Serie B per l’sulle plusvalenze: lo sostieneMattia, esperto di diritto sportivo. Intervenuto a Radio Anch’io lo sport, in onda su Radio Rai,ha spiegato: “Questa è l’indagine più pesante e grave che la Juve ha subito nella propria storia, forse anche superiore a quella di Calciopoli” perché “le fattispecie sia di reato, sia di violazione di norme borsistiche, norme societarie e sportive abbracciano un’arco di comportamenti illeciti, siamo ovviamente alle ipotesi, che non ha precedenti”. Secondo il legale “la...

