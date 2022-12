Imprenditorialità femminile | Marchiello Regione Campania | Al via bandi per parità salariale

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Laha inserito tra le priorità dell’azione amministrativa quella di favorire l’occupazione. Lo abbiamo fatto approvando la legge 17 del 2021 con la quale abbiamo dato una spinta all’auto, e adesso è partito anche l’avviso inerente le premialità per le imprese che assumeranno donne creando. Accanto a queste misure ricordo anche l’avvio del microcredito per sostenere i progetti delle donne imprenditrici. Lo ritengo il modo più concreto per testimoniare il fatto che le donne sono brave e costituiscono un valore aggiunto del quale non si può fare a meno”. Lo ha detto Antonio, assessore regionale alle Attività produttive, nel corso del workshop “Talk ispirazionale: Racconti di donne imprenditrici tra ...