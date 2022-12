ilGiornale.it

... come ha riferito l'agenzia di stampa Isna: 'La polizia morale non ha niente a che fare con la magistratura, ed è stata abolita dal'ha creata', ha detto ieri nella città santa di Qom. Nessuna ...... come ha riferito l'agenzia di stampa Isna: 'La polizia morale non ha niente a che fare con la magistratura, ed è stata abolita dal'ha creata', ha detto ieri nella città santa di Qom. Nessuna ... "Impiccheremo chi protesta". L'Iran inasprisce la repressione L'Iran è nel caos e il regime di Teheran usa il pungo di ferro. Da mesi un'ondata di mega manifestazioni, represse nel sangue, sta attraversato il paese, in particolare i grandi ...“I rivoltosi, condannati a morte per Muharebeh o Fesad fel arz (Guerra contro Dio e Corruzione sulla Terra, due ...