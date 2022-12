Il superscienziato distrugge il lockdown | “Ha funzionato per puro caso”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “La semplice realtà, che molti non vogliono ammettere per non doversi rimangiare scelte e prese di posizioni passate, è che contro Covid-19 le chiusure hanno– lasciando dietro danni socioeconomici e psicologici enormi – solo in conseguenza di unfortuito”. No, non sono le parole di un pericoloso non vaccinato, o di qualche complottista che circola sul web, ma si tratta di Guido Silvestri, autorevole virologo presso la School of Medicine della Emory University di Atlanta, a capo del board internazionale dell’istituto Spallanzani di Roma. Questofortuito sarebbe il cosiddetto indice di riproduzione di base R0, che per quanto riguarda il virus originale di Wuhan era “tutto sommato piuttosto basso e risentiva di certe misure di contenimento”. Per R0 si intende il numero medio di infezioni secondarie, prodotte da ogni ...