Il suolo risorsa da tutelare | cruciale il ruolo del settore del biowaste

(Di lunedì 5 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Valorizzare all'interno del piano strategico della nuova PAC nazionale il reintegro della sostanza organica nelmediante l'uso di compost derivato dal riciclo dei rifiuti organici e dei fanghi di depurazione e adottare un sistema di Carbon Credits anche per chi restituisce sostanza organica nel, rendendolo più sano. E' l'appello ribadito dal CIC – Consorzio Italiano Compostatori in occasione della Giornata Mondiale del(5 dicembre), celebrata con l'annuale convegno “Dalla terra alla Terra”, giunto alla sua sesta edizione e realizzato in collaborazione con la Fondazione Re Soil Foundation. Partendo dal tema del World Soil Day 2022 – “Soils, where food begins (Suoli, dove inizia il cibo)” – l'evento è stato un'occasione per riflettere sull'importanza delper contrastare i ...