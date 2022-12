Mentre il verosta per tornare a disposizione di Tite , dopo l'infortunio patito nella gara d'esordio del Mondiale , il suosi appresta a lasciare il Qatar , dopo un breve e tumultuoso soggiorno. La ...Eigon Oliveira è ormai diventato famoso come il sosta die, durante i Mondiali di Qatar 2022 , è andato ad assistere ad una gara del Brasile ...ripetersi episodi simili poiché il 'di Ney' ...Mentre il vero Neymar sta per tornare a disposizione di Tite, dopo l'infortunio patito nella gara d'esordio del Mondiale, il suo sosia si appresta a lasciare il Qatar, dopo un breve e tumultuoso ...Eigon Oliveira è ormai diventato famoso come il sosta di Neymar e, durante i Mondiali di Qatar 2022 ... ma questa volta non dovrebbero ripetersi episodi simili poiché il ‘Sosia di Ney’ sta lasciando ...